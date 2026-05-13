МИД Азербайджана и Турции провели очередные консульские консультации

12 мая в Анкаре состоялись очередные консульские консультации между Министерством иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики и МИД Турецкой Республики.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, на консультациях азербайджанскую делегацию возглавлял начальник Консульского управления МИД Эмиль Сафаров, а турецкую - начальник Главного управления по консульским вопросам и вопросам граждан, проживающих за рубежом, МИД Турции Гюльсун Эркул.

В первой части консультаций состоялся обмен мнениями по текущему состоянию двустороннего сотрудничества в консульской сфере между двумя странами, включая развитие договорно-правовой базы в этой области, защиту прав и свобод граждан обоих государств, оказание им необходимой консульской помощи, а также по вопросам расширения отношений в сферах юстиции (включая правовую помощь), труда и социальной защиты.

Вторую часть консультаций возглавляла турецкая делегация под руководством посла, начальника Главного управления миграционной политики и визовых вопросов МИД Турции Эсин Чакыл. Во второй части переговоров наряду с последними нововведениями, реализованными в консульской сфере, состоялся обмен опытом по миграционной и визовой политике, были проведены обсуждения по возникшим вопросам в области миграции. Турецкой стороне также была представлена информация о визовых и миграционных правилах, применявшихся Азербайджаном в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), прошедшей в 2024 году в Баку.

После консультаций азербайджанская делегация нанесла визит вежливости в Управление по миграции при Министерстве внутренних дел Турции. В рамках визита состоялась встреча с начальником Главного управления по работе с иностранцами Фатихом Айной. Азербайджанская сторона выразила благодарность за поддержку, оказываемую в реализации различных проектов, связанных с гражданами Азербайджана, проживающими в Турции, а также обсудила вопросы расширения сотрудничества.

Во встречах также приняли участие сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуры, а с турецкой стороны - сотрудники Министерства юстиции, Министерства внутренних дел Турецкой Республики и других соответствующих ведомств.