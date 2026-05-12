https://news.day.az/sport/1833939.html Два азербайджанских борца завоевали "серебро" чемпионата Европы Два азербайджанских борца греко-римского стиля - Гурбан Меджнунов (55 кг) и Омар Салманов (48 кг) - завоевали серебряные медали чемпионата Европы U17 в болгарском Самокове. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, Меджнунов в решающей схватке уступил россиянину Эдему Пайзиеву, а Салманов - россиянину Артему Ткаченко.
Два азербайджанских борца завоевали "серебро" чемпионата Европы
Два азербайджанских борца греко-римского стиля - Гурбан Меджнунов (55 кг) и Омар Салманов (48 кг) - завоевали серебряные медали чемпионата Европы U17 в болгарском Самокове.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, Меджнунов в решающей схватке уступил россиянину Эдему Пайзиеву, а Салманов - россиянину Артему Ткаченко.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре