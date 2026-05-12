Вулкан Стромболи в Италии поразил мощным огненным шоу

В Италии активизировался один из самых известных действующих вулканов Европы - Стромболи, который вновь привлек внимание ярким природным явлением.

Как передает Day.Az, из северного кратера вулкана стекают потоки лавы, эффектно переливаясь по склону Сциара-дель-Фуоко. Зрелище напоминает масштабное "огненное шоу".

В настоящее время уровень тревоги установлен на желтый, что означает повышенное внимание специалистов. Вулканологи продолжают мониторинг активности Стромболи, который за свою постоянную активность получил неофициальное название "Маяк Средиземноморья".