Эрдоган выступил за принятие новой конституции Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за принятие новой конституции страны, заявив о необходимости обновления основного закона с учетом современных политических реалий.

Как передает Day.Az, об этом он сказал, выступая на праздничной церемонии в здании Государственного совета.

По словам турецкого лидера, у страны появилась возможность укрепить демократию путем создания "новой, всеобъемлющей, либеральной и гражданской конституции".

"Перед нами открывается возможность построить нашу демократию снизу вверх с помощью новой конституции", - заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что новый основной закон должен способствовать усилению демократических институтов, а также обеспечению защиты прав и интересов граждан.

Президент Турции также призвал все политические силы страны активнее участвовать в подготовке проекта новой конституции.