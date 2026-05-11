В Роттердаме прошло мероприятие, приуроченное к 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева

В Роттердаме прошло памятное мероприятие, приуроченное к 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. Организаторами выступили Посольство Азербайджана в Королевстве Нидерландов, Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и Координационный совет азербайджанцев Бенилюкса.

Как сообщает Day.Az, в начале вечера участники почтили память Общенационального лидера минутой молчания. Затем был показан документальный фильм, посвященный его государственному наследию, исторической роли и вкладу в развитие азербайджанской государственности.

Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде в своем выступлении отметил исключительное значение Гейдара Алиева в формировании и укреплении современной азербайджанской государственности, а также в защите национальных интересов страны. Он подчеркнул, что благодаря дальновидной политике Общенационального лидера в Азербайджане была обеспечена общественно-политическая стабильность, начаты масштабные экономические реформы и заложена основа сильной национальной армии.

Дипломат также отметил, что стратегический курс, определенный Гейдаром Алиевым, сегодня успешно реализуется под руководством Президента Ильхама Алиева. По его словам, были полностью обеспечены территориальная целостность и государственный суверенитет Азербайджана, а страна укрепила позиции регионального лидера.

Затем выступил координатор Координационного совета азербайджанцев Бенилюкса Эльсавар Мамедов, который рассказал о роли политики Общенационального лидера в консолидации азербайджанской диаспоры за рубежом и укреплении ее единства. Он подчеркнул, что государственное наследие Гейдара Алиева остается важным ориентиром для будущих поколений.

Вечер продолжился концертной программой музыкального коллектива "Duo Avey", созданного азербайджанскими музыкантами, проживающими во Франции, - флейтистом Агарахимом Гулиевым и пианистом Эльденизом Алекперзаде. Программа вызвала большой интерес у публики и сопровождалась продолжительными аплодисментами.

В исполнении музыкантов прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков, среди которых - Тофиг Гулиев ("Песня утра"), Ариф Меликов ("Монолог", "Мечты Комде"), Фикрет Амиров (две пьесы), Сергей Рахманинов ("Вокализ"), Габриэль Форе ("Павана"), а также народные композиции "Лачин", "Sarı gəlin" и "Küçələrə su səpmişəm". Особое место в программе заняли произведения Кара Караева - "Эскиз", "Человек обустраивает жилище" и цикл "10 прелюдий".

В завершение вечера прозвучала композиция Бабы Везироглу "Sən elə bir zirvəsən", посвященная Гейдару Алиеву.

Концертная программа объединила произведения разных эпох и школ, став пространством культурного диалога и художественного взаимодействия. Вечер в Роттердаме собрал представителей культурной и академической среды, превратившись в живую встречу традиций и музыкальных миров, где через искусство была подчеркнута идея гармонии культур и общих гуманитарных ценностей.