Сборная Азербайджана U16 завершила турнир УЕФА поражением

Женская сборная Азербайджана по футболу U16 завершила выступление на турнире развития УЕФА в Баку поражением от Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, заключительный матч команды прошел на стадионе "Бина". Встреча завершилась победой сборной Грузии со счетом 4:2.

В составе сборной Азербайджана отличились Хадиджа Рагимова и Суэл Поликарпова. Рагимова открыла счет на третьей минуте, реализовав пенальти, а Поликарпова забила второй мяч команды на 20-й минуте.