Президент Ильхам Алиев: Мы превратим Зангилан в один из транспортных центров региона

Зангилан расположен на транспортном коридоре. Мы превратим Зангилан в один из транспортных центров не только Азербайджана, но и всего региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан.

Напомнив о строительстве железной дороги, глава государства отметил: "В ближайшем будущем - возможно, через год-полтора - из Баку в Зангилан можно будет добраться по железной дороге, так же как сегодня ездят по Агдамской железной дороге. В следующем году по железной дороге будут ездить в Ханкенди. Эта железная дорога будет продолжена, она соединит Нахчыван с Зангезурским коридором".