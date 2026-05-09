Театр песни имени Рашида Бейбутова представил "Музыкальный час сказки"

В малом зале Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова состоялась презентация детской программы "Музыкальный час сказки", сообщает Day.Az.

Юным зрителям была показана музыкально-театральная постановка по мотивам известного произведения Самеда Бехранги "Маленькая черная рыбка". Мероприятие прошло в представлении Гусейнага Асланова.

Молодые актеры Газанфар Мусабеков, Хадиджа Мехремова и Айла Рустам с помощью выразительной игры и ручных кукол оживили сказочных персонажей, подарив детям яркие и запоминающиеся эмоции. Фортепианное сопровождение исполнил Али Джафарзаде, благодаря чему зрители смогли погрузиться в волшебный мир сказки.

Проект "Музыкальный час сказки" направлен на развитие музыкального вкуса у детей и организацию их досуга в увлекательной форме.

