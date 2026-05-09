Для студентов Карабахского университета провели тренинг по WUF13

В рамках WUF13 для студентов Карабахского университета был проведен интерактивный тренинг по теме устойчивого управления проектами.

Как сообщили Day.Az в Операционной компании WUF13 Azerbaijan, мероприятие состоялось 8 мая в рамках форума с целью вовлечения молодежи в процессы устойчивого городского развития.

Студентам предоставили подробную информацию о целях форума, его значении для страны и темах, представляющих интерес для молодежи. Подчеркивалось, что подобные просветительские инициативы направлены на повышение осведомленности о современных подходах к городскому развитию и управлению.

В рамках программы прошел тренинг "Устойчивое управление проектами", где эксперты Школы проектного мышления поделились практическим опытом. Участники также выполнили практические задания, применив основы проектного управления в интерактивной форме.