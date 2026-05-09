В Южной Корее появился робот-монах

В Южной Корее робот по имени Габи присоединился к буддийской общине.

Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в социальных сетях.

Робот принял пять священных обетов, адаптированных специально для нейросети. Имя, полученное им после инициации, переводится как "милосердие". Сообщается, что в дальнейшем Габи будет служить в храме в качестве "почетного монаха".