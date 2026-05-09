В Южной Корее появился робот-монах - ВИДЕО В Южной Корее робот по имени Габи присоединился к буддийской общине. Робот принял пять священных обетов, адаптированных специально для нейросети. Имя, полученное им после инициации, переводится как "милосердие".
Робот принял пять священных обетов, адаптированных специально для нейросети. Имя, полученное им после инициации, переводится как "милосердие". Сообщается, что в дальнейшем Габи будет служить в храме в качестве "почетного монаха".
