Азербайджан вносит вклад в региональную и международную энергобезопасность

За последние 20 лет Парламентская ассамблея Средиземноморья зарекомендовала себя как важная платформа для развития межпарламентского сотрудничества, продвижения диалога, взаимопонимания и общей ответственности ради мира и стабильности в регионе, имеющем стратегическое значение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на 1-м Саммите председателей парламентов стран - членов и партнеров Парламентской ассамблеи Средиземноморья.

Председатель парламента отметила, что, хотя Азербайджан географически не относится к региону Средиземного моря, страна имеет долгосрочные и конструктивные отношения со странами Средиземноморского бассейна и Персидского залива. Она подчеркнула, что Азербайджан вносит вклад в региональную и международную энергетическую безопасность за счет диверсификации энергетических маршрутов и поставок. Кроме того, было отмечено, что страна играет активную роль в развитии транспортных связей между Востоком и Западом, особенно в рамках Среднего коридора. Эти усилия способствуют укреплению сотрудничества и продвижению общей экономической устойчивости.

С. Гафарова также заявила, что парламенты играют все более важную роль в международных отношениях, а парламентская дипломатия дополняет традиционные дипломатические каналы, способствуя диалогу, повышению прозрачности и укреплению доверия между государствами. Милли Меджлис Азербайджана придает особое значение сотрудничеству в рамках многосторонних парламентских платформ. В этом контексте спикер Сахиба Гафарова положительно оценила решение Ассамблеи предоставить парламентам Азербайджана и Армении статус наблюдателя, отметив, что, как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, две страны после десятилетий конфликта учатся жить в условиях мира. Она заявила, что данный шаг может способствовать развитию диалога и укреплению доверия между двумя странами в соответствии с продолжающимися усилиями по миру и нормализации. По ее словам, парламенты также работают над укреплением доверия между народами, и Парламентская ассамблея Средиземноморья может стать еще одной важной платформой для конструктивного сотрудничества.

Председатель Милли Меджлиса, напомнив об активном участии Азербайджана в международной парламентской деятельности, заявила, что страна рассматривает межпарламентское сотрудничество как важный инструмент для решения общих вызовов. Спикер отметила, что созданная по инициативе Президента Ильхама Алиева и возглавляемая в настоящее время Милли Меджлисом Парламентская сеть Движения неприсоединения отражает приверженность Азербайджана укреплению парламентского сотрудничества на глобальном уровне.

В этом контексте была подчеркнута важность подписания Меморандума о взаимопонимании между Парламентской сетью Движения неприсоединения и Парламентской ассамблеей Средиземноморья. Отмечено, что этот шаг отражает общую приверженность укреплению парламентской дипломатии как важной опоры международного сотрудничества и будет способствовать более институционализированному взаимодействию и расширению межпарламентских связей.

Сахиба Гафарова еще раз подчеркнула, что эффективная парламентская дипломатия требует устойчивой приверженности и скоординированных действий. Укрепление сотрудничества между парламентами будет способствовать миру, стабильности и устойчивому развитию.