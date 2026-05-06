https://news.day.az/society/1832657.html В Баку появятся новые кольцевые дороги - ФОТО В рамках Государственной программы на 2025-2030 годы в Баку будут построены новые кольцевые дороги. Как сообщает Day.Az, об этом заявило Агентство наземного транспорта Азербайджана.
Отмечается, что после реализации предусмотренных программой проектов будет налажено более эффективное транспортное сообщение с северной и западной зонами, а также значительно снизится нагрузка на центр города и основные магистрали.
