В Баку появятся новые кольцевые дороги

В рамках Государственной программы на 2025-2030 годы в Баку будут построены новые кольцевые дороги.

Как сообщает Day.Az, об этом заявило Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Отмечается, что после реализации предусмотренных программой проектов будет налажено более эффективное транспортное сообщение с северной и западной зонами, а также значительно снизится нагрузка на центр города и основные магистрали.