Иран вводит новую систему контроля в Ормузском проливе
Власти Ирана объявили о создании и запуске новой системы регулирования прохода судов через Ормузский пролив, сообщают иранские СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, суда, планирующие пересечь пролив, после уведомления иранских органов должны получить электронное сообщение с правилами движения. После согласия с этими требованиями им выдается транзитное разрешение на проход.
Подчеркивается, что выдачей таких разрешений будет заниматься специально созданный новый государственный орган.
