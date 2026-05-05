Визит Джорджи Мелони в Баку - стратегический шаг к новому этапу партнерства

Визит председателя Совета министров Итальянской Республики Джорджи Мелони в Баку - стратегический шаг, свидетельствующий о переходе партнерства на новый этап.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал политолог Азер Гараев.

По его словам, визит оценивается как событие, имеющее многогранное значение с политической, экономической и геостратегической точек зрения в азербайджано-итальянских отношениях. Он стал не просто протокольной дипломатической встречей, а стратегическим шагом, свидетельствующим о переходе партнерства на новый этап.

"В первую очередь обращает на себя внимание политический контекст визита. Официальный визит Мелони в Азербайджан показывает, что политический диалог на высоком уровне между двумя странами вновь переходит в активную фазу. Тот факт, что перед визитом в Баку она побывала в Армении, имеет особое значение с точки зрения балансовой политики в регионе. Это показатель растущей роли Азербайджана в регионе и того, что международные игроки воспринимают его как важного партнера".

В экономическом аспекте основная нагрузка визита строится на энергетическом сотрудничестве. Азербайджан - одна из стран, играющих важную роль в энергетической безопасности Европы, и Италия является ключевым партнером в этом процессе. Тот факт, что Италия является торговым партнером Азербайджана номер один и занимает основную долю в экспорте газа, показывает глубину этого сотрудничества. В ходе визита обсуждались вопросы расширения Южного газового коридора и проекта TAP, являющегося его важной частью. Это показывает, что стороны намерены не просто сохранять энергетическое сотрудничество на текущем уровне, но и наращивать его в будущем".

Гараев отметил, что наряду с этим визит является важным этапом и с точки зрения диверсификации отношений.

"Если в предыдущие годы основное внимание уделялось энергетическому сектору, то в ходе этого визита на первый план вышли такие новые направления, как оборонная промышленность, военно-техническое сотрудничество, высокие технологии и производственная кооперация. Это свидетельствует о том, что партнерство приобретает более комплексный и стратегический характер. Особенно обсуждения, касающиеся совместного производства и обмена технологиями, создают основу для более глубокой промышленной интеграции в будущем.

В сфере инвестиций и бизнеса визит также дал важные сигналы. Многомиллиардные инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана в экономику Италии, а также активная деятельность итальянских компаний в Азербайджане, особенно в Карабахе и Восточном Зангезуре, демонстрируют усиление взаимных экономических интересов. Реализуемые в этих регионах проекты подтверждают, что Италия является одним из ключевых экономических партнеров Азербайджана в постконфликтный период.

В рамках визита не осталось без внимания и гуманитарное, и образовательное сотрудничество.

Действующий в Баку Итало-азербайджанский университет играет важную роль в формировании долгосрочных связей между двумя странами. Подобные инициативы усиливают не только экономическую, но и культурную и интеллектуальную интеграцию, а также создают кадровую базу для будущего сотрудничества".

Политолог отметил, что региональная и международная повестка также заняла важное место в переговорах, что показывает значение азербайджано-итальянского сотрудничества не только в двустороннем, но и в более широком геостратегическом контексте.

"В целом визит 4 мая ознаменовался рядом ключевых результатов: укреплением политического диалога, договоренностями о расширении энергетического сотрудничества, определением перспектив взаимодействия в новых экономических и промышленных сферах, а также подтверждением долгосрочного стратегического характера партнерства. В этом контексте визит Мелони в Баку стал важным этапом углубления азербайджано-итальянских отношений и формирования многосторонней модели сотрудничества", - заключил он.