Президент Ильхам Алиев: К сожалению, двойные стандарты сегодня являются обычной практикой для ПАСЕ

В сентябре 2023 года Азербайджан положил конец сепаратизму в Карабахе. Мы выполнили четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, которые тридцать лет оставались на бумаге. Через четыре месяца ПАСЕ ввела санкции против нашей делегации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении в формате видеосвязи на 8-м Саммите Европейского политического сообщества.

"К сожалению, двойные стандарты сегодня являются обычной практикой для ПАСЕ. Территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и любой другой страны, и двойные стандарты в этом вопросе неприемлемы", - подчеркнул глава государства.