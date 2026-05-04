Когда в Азербайджане наступит лето?

Лето (период летнего солнцестояния) наступит в Азербайджане 21 июня в 12:24:26 по бакинскому времени.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

В этот момент угол между осью вращения Земли и направлением на Солнце становится минимальным. В результате Солнце достигает наивысшей точки на небосводе за год. В Баку в этот день в полдень оно поднимется над горизонтом на максимальную высоту - 73,1°.

Этот день станет самым длинным в году, а ночь - самой короткой.

Продолжительность дня составит 15 часов 3 минуты 24 секунды, ночи - 8 часов 56 минут 36 секунд. Лето продлится 93 дня 15 часов 40 минут 42 секунды.