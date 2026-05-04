Стоимость биткоина превысила $80 тыс. впервые с января

Стоимость биткоина в ходе торгов превысила $80 тыс. впервые с 31 января 2026 года. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки Binance. По данным на 06:40 по бакинскому времени, биткоин рос на 2,61% и находился на уровне $80,160 тыс. К 07:00 биткоин замедлил рост до $80,230 тыс. (+2,64%).