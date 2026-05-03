Ветер придаёт Бакинскому марафону особый характер.

Как передает Day.Az, об этом сказал в воскресенье Trend участник марафона из Кыргызстана Азамат Козуев.

"Я принимал участие уже примерно в сорока марафонах, но в Баку выступаю впервые и, конечно, надеюсь на хороший результат.

Что касается самого города и людей - впечатления отличные. Здесь очень тёплая атмосфера, чувствуется близость культур, нас хорошо понимают, и это создаёт дополнительный комфорт. Мы - братские тюркские народы и должны поддерживать друг друга",- отметил он.

По словам Козуева, если говорить о самой дистанции, то особое внимание стоит уделить ветру - бакинский ветер придаёт марафону особый характер.

"Но это тоже часть опыта и интересный вызов для каждого участника",- добавил участник из Кыргызстана.