Трамп объявил сроки подготовки к турниру UFC у Белого дома

Президент США Дональд Трамп сообщил, когда начнется подготовка к турниру UFC, который пройдет летом 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, MMAJunkie сообщает, что строительство арены стартует уже на следующей неделе. По словам Трампа, на трибунах смогут разместиться около 5 тысяч зрителей, а еще порядка 100 тысяч человек смогут наблюдать за турниром вокруг территории Белого дома.

"Арену начнут строить на следующей неделе. Около 5 тыс. человек смогут смотреть турнир. Еще будет размещено около 100 тыс. человек вокруг территории Белого дома. Это абсолютно бесплатно. Это будет здорово", - заявил Трамп.

Отметим, что турнир состоится в ночь на 15 июня. В главном бою вечера чемпион легкого веса Илия Топурия встретится с Джастином Гэтжи. Также в карде запланированы поединки с участием Алекса Перейры и Сириля Гана, Шона О'Мэлли, Майкла Чендлера и других известных бойцов.