В Британии уровень террористической угрозы повысили до "серьезного"

Британские службы безопасности повысили уровень террористической угрозы в Соединенном Королевстве со "значительного" до "серьезного" (4-й уровень из пяти).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Объединенного центра по анализу терроризма.

"Угроза всех видов терроризма в Соединенном Королевстве (Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия) серьезна", - сказано в нем. Уровень угрозы был повышен после антисемитского нападения на севере Лондона 29 апреля, которое было признано терактом.

Серьезный уровень террористической угрозы означает, что атаки возможны в ближайшие шесть месяцев. Отмечается, что на решение о повышении уровня опасности повлияла растущая в последние месяцы активность исламистских и крайне правых группировок на территории Великобритании.

"Сегодня национальный уровень угрозы был увеличен до серьезного. Это означает, что террористическая атака весьма вероятна. Я знаю, что это вызовет озабоченность у многих, особенно в еврейской общине, которая так сильно страдает", - заявила глава МВД королевства Шабана Махмуд. Она добавила, что власти в пятницу выделили дополнительно 25 млн фунтов ($34 млн) на усиление безопасности вокруг синагог и еврейских организаций. "Поскольку уровень угрозы растет, я призываю всех быть бдительными в повседневной жизни и сообщать о любых опасениях полиции", - сказала министр.

Последний раз серьезный уровень террористической угрозы объявлялся в Великобритании в ноябре 2021 года. Тогда решение было принято после двух терактов - взрыва автомобиля у здания больницы в Ливерпуле и убийства депутата Палаты общин (нижней палаты) британского парламента Дэвида Амесса на встрече с избирателями в городе Ли-он-Си на юго-востоке Англии.

В среду в районе Голдерс-Грин на севере Лондона, где проживает крупная еврейская община, было совершено нападение с ножом на двух прохожих. В результате инцидента пострадали двое мужчин в возрасте 34 лет и 76 лет. Они находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное. Атака была совершена гражданином Великобритании, родившимся в Сомали. Мужчина был задержан на месте.