Во сколько обойдется аренда дачи в Баку?

В Баку стоимость аренды дачных домов варьируется от 1 000 до 40 000 манатов в месяц.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, несмотря на то, что до начала летнего сезона еще есть время, дачные дома уже активно бронируются.

Граждане арендуют жилье как посуточно, так и на длительный срок. Несмотря на высокие цены, спрос остается достаточно высоким.

По словам риелтора Гаджибалы Гулиева, наибольший спрос наблюдается на дома стоимостью 1 000-1 500 манатов, однако предложений в этом сегменте на рынке немного. При выборе арендаторы в первую очередь обращают внимание на состояние ремонта и количество комнат.

Эксперты отмечают, что по мере приближения летнего сезона цены на аренду дачных домов могут продолжить расти.