В Иране отреагировали на ожидания Трампа
Иран не сдастся, несмотря на утверждения президента США Дональда Трампа, и не будет вести переговоры под давлением.
Как передает Day.Az, об этом в беседе с ТАСС заявил посол исламской республики в Каире Моджтаба Фердоуси Пур.
"Мы не позволим, чтобы США говорили с нами с позиции силы. Иран никогда не сдастся и не будет вести переговоры под давлением и угрозами новых атак", - подчеркнул дипломат.
