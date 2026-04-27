https://news.day.az/officialchronicle/1830757.html Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане мы активно развиваем сферу возобновляемой энергетики, обладающую колоссальным потенциалом В Азербайджане мы активно развиваем сферу возобновляемой энергетики, обладающую колоссальным потенциалом. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на азербайджано-чешском бизнес-форуме.
Заявив, что наша цель - к 2032 году обеспечить выработку 8 гигаватт солнечной, ветряной и гидроэнергии и это заложено не только в наши планы, но и в уже подписанные контракты, глава государства подчеркнул, что потребуется выполнить значительный объем сопутствующих работ.
