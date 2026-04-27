В Баку состоялась блестящая премьера спектакля "Дом Бернарды Альбы"

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоялась одна из ярких премьер этой весны - спектакль "Дом Бернарды Альбы" по пьесе Федерико Гарсиа Лорка. На протяжении двух дней постановка прошла при аншлаге и сопровождалась бурными овациями, зрители стоя приветствовали творческий коллектив, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life. В финале у актрис были настоящие слёзы - грим даже потёк...

История, написанная Лоркой в 1936 году, ожила на сцене с вечной актуальностью человеческих страстей. Замкнутый дом, объявленный восьмилетний траур, строгие запреты и подавленные эмоции - всё это постепенно превращается в удушающую среду. Но за стенами - кипящая жизнь и свобода, к которой невозможно прикоснуться. Внутри - давление, страх и скрытые желания. Единственным "окном" во внешний мир становится Пепе Романо, намеренный жениться на Ангустиас - старшей дочери Бернарды Альбы - из-за её наследства. Однако вскоре становится ясно, что он вызывает чувства и у других дочерей, и даже у деспотичной хозяйки дома, обнажая скрытые конфликты и напряжение в семье.

Режиссёр, народный артист Азербайджана Александр Шаровский предложил не просто классическое прочтение знаменитой пьесы, а почти осязаемую драму, где пластика, хореографические решения и эмоциональная напряжённость звучат порой громче слов, а сама атмосфера становится отдельным действующим лицом. Его "Дом Бернарды Альбы" - это пространство сжатого воздуха, где каждое движение, взгляд или вздох обнажает внутренний надлом героинь. В этой интерпретации спектакль выходит за рамки семейной истории, превращаясь в острое, почти болезненное высказывание о власти, страхе и жажде свободы.

Зрители с первых минут оказались втянуты в напряжённую атмосферу. С каждой сценой драматический нерв усиливался, а пространство дома словно сужалось, превращаясь в ловушку, где любое проявление чувств становилось актом протеста.

Народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская создала мощный и многослойный образ Бернарды - холодной, жёсткой, но внутренне уязвимой. Образ служанки Понсии - наблюдательной и проницательной - воплотила заслуженная артистка Мелек Аббасзаде. Марию Хосефу, мать Бернарды, сыграла Марина Литвиненко, добавив в образ позитивные моменты.

В ролях дочерей - Ольга Арсентьева, Диляра Назарова, Сабина Мамедова, Сяма Велиева и Тамилла Абуталыбова. Каждая из них выстроила выразительный и психологически точный образ (Ангустиас - старшая дочь, наследница состояния от первого мужа Бернарды Альба, болезненная и замкнутая, Магдалена - одна из дочерей, склонная к меланхолии и протесту. Амелия - тихая, покорная, старается не выделяться.  Мартирио - нервная, завистливая, внутренне конфликтная. Адела - младшая дочь, символ бунта и стремления к свободе). Вместе актрисы создали цельный ансамбль, в котором каждая героиня звучит как отдельная трагедия. Они не играли, а жили ролями!

Особым художественным решением стало появление на сцене единственного мужчины. Ключевой персонаж Пепе Романо, который в оригинале так и не появляется, оставаясь лишь незримым импульсом конфликта, в этой постановке был воплощён как реальное действующее лицо. Его сыграл артист балета Анар Микаилов. Его пластика - одновременно сдержанная и экспрессивная - подчеркнула внутренние конфликты персонажей. Выступив также как хореограф, он органично "вписал" движения в драматургию спектакля.

Визуальный мир постановки оказался выверенным до деталей: сценография Александра Фёдорова создала ощущение замкнутого пространства без выхода, костюмы Ольги Аббасовой подчеркнули строгость и подавленность, а музыкальное оформление Владимира Неверова усилило внутреннее напряжение, заставляя зрителя буквально чувствовать каждую сцену.

Премьера завершилась продолжительными аплодисментами, не отпускавшими актёров со сцены. Зрители ещё долго не расходились, обсуждая увиденное - словно пытаясь выйти из того замкнутого мира, в который их погрузил спектакль...

