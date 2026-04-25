Азербайджанский борец взял "бронзу" чемпионата Европы

Джабраил Гаджиев (79 кг) завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в решающей схватке наш борец одолел Расула Шапиева (Северная Македония) - 8:0.

Ранее Ислам Базарганов (57 кг) завоевал золотую медаль, в решающей схватке одолев Мусу Мехтиханова, выступающего под флагом Объединенного мира борьбы (UWW), - 8:6.