24 апреля в Университете ADA прошла 14-я Выставка карьеры при главном спонсорстве Международного банка Азербайджана (ABB), ведущем партнерстве компании Bahar Energy Operating Company и организационной поддержке Фонда Университета ADA (ADAF).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие представители 150 компаний и более 350 специалистов в области управления человеческими ресурсами. Профессионалы из различных сфер - от банковского дела до технологий, энергетики, права и туризма - общались напрямую со студентами и выпускниками Университета ADA.

Они не только подробно информировали молодежь о существующих вакансиях и стажировках, но и проводили первичные собеседования с потенциальными кандидатами.

В официальной части мероприятия выступили проректор Университета ADA Гюнай Зиядова, президент Фонда Университета ADA Натиг Гаджиев, заместитель директора департамента управления человеческими ресурсами ABB Нурхан Бабаев и директор департамента человеческих ресурсов Bahar Energy Operating Company Орхан Алиев, которые подчеркнули роль данной платформы в становлении молодых талантов.

Выставка также стала заключительным аккордом "Недели карьерной подготовки". На закрытии были объявлены имена более 170 студентов, успешно прошедших этапы отбора, которым предоставлены возможности летней стажировки в престижных компаниях. В течение недели эти студенты обучались у профессионалов 23 местных и международных компаний в сферах финансов, аудита, информационных технологий и консалтинга. Они получили как теоретические, так и практические знания по подготовке к собеседованиям, созданию личного бренда и корпоративным презентациям, делая первые шаги на рынке труда.

В этом масштабном проекте, организованном Отделом карьерных услуг Университета, приняли участие более двух тысяч студентов ADA. Инициатива предоставила молодежи уникальную возможность расширить профессиональные связи и познакомиться с современными требованиями рынка труда, уверенно планируя свое будущее.