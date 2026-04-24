Сильнейшая за 2,5 месяца вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла вспышка высшего балла X2.5.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

"Сегодня в 05:07 по Баку на Солнце произошла вспышка балла X2.5. Это самое сильное событие за последние 2,5 месяца", - говорится в сообщении.

Последний раз более мощная вспышка уровня X4.2 была зарегистрирована 4 февраля на фоне особенно сильной серии солнечных событий, которая в итоге стала самой мощной в текущем столетии.

Ученые добавили, что вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, а ее центр был сильно смещен к краю Солнца. Даже невооруженным глазом видно, что плазма уходит в сторону, что повышает вероятность того, что событие окажется нейтральным для Земли.

Точные выводы будут сделаны в течение дня, однако фронтальные удары в данном случае исключены. Возможен лишь контакт планеты с краем плазменного облака, уточнили в ИКИ РАН.

Солнечные вспышки - это мощные взрывные процессы в атмосфере Солнца, которые излучают свет, тепло и радиацию. Вспышки класса X могут вызвать сильные геомагнитные бури (G4-G5), которые способны повлиять на работу спутников и электросетей.