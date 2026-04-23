В Агджабеди прорвало защитную дамбу на реке Кура

В Агджабединском районе в результате повышения уровня воды в реке Кура произошел прорыв защитной дамбы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, из-за непрекращающихся дождей последних дней объем воды в реке увеличился, что привело к наводнению.

В результате дамба была разрушена на участке реки Кура, проходящем через село Наджафгулубейли, в месте впадения реки Карарчай.

О происшествии незамедлительно были проинформированы соответствующие структуры.

В настоящее время ситуация в районе находится под контролем.