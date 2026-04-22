В районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы

24-25 апреля в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидается периодически дождливая погода.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что местами осадки будут кратковременно интенсивными, возможны грозы и град, а в высокогорных районах вероятен снег.

Ожидается повышение уровня воды в реках, а на отдельных реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные селевые потоки.

