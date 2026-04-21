Мощный взрыв на заводе фейерверков в Индии - есть погибшие - ВИДЕО Мощный взрыв произошел на заводе по производству фейерверков в индийском городе Вирудхунагар. Как передает Day.Az со ссылкой на индийские СМИ, в результате взрыва погибли 23 рабочих и 6 получили ранения. Взрыв разрушил ангары и вызвал пожар.
Мощный взрыв на заводе фейерверков в Индии - есть погибшие - ВИДЕО
Мощный взрыв произошел на заводе по производству фейерверков в индийском городе Вирудхунагар.
Как передает Day.Az со ссылкой на индийские СМИ, в результате взрыва погибли 23 рабочих и 6 получили ранения.
Взрыв разрушил ангары и вызвал пожар. Власти заявили, что предприятие работало незаконно в выходной день и, возможно, нарушило правила техники безопасности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре