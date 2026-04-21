Мощный взрыв на заводе фейерверков в Индии

Мощный взрыв произошел на заводе по производству фейерверков в индийском городе Вирудхунагар.

Как передает Day.Az со ссылкой на индийские СМИ, в результате взрыва погибли 23 рабочих и 6 получили ранения.

Взрыв разрушил ангары и вызвал пожар. Власти заявили, что предприятие работало незаконно в выходной день и, возможно, нарушило правила техники безопасности.