Германия захотела взять ведущую роль в обеспечении безопасности Европы

Германия должна делать значительно больше для обеспечения безопасности Европы, учитывая геостратегическую роль, размеры и "экономическую мощь". Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус, чьи слова приводит телеканал n-tv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Учитывая наши размеры, экономическую мощь и геостратегическую роль, Германия несет ответственность за то, чтобы сделать значительно больше, чем раньше, - и, конечно же, не только для собственной безопасности, но и для безопасности Европы в целом", - сказал Писториус.

По его словам, без безопасности нет процветающей экономики, а без экономической мощи нет безопасности. Экономика напрямую ощущает геополитические угрозы и риски, отметил министр.

До этого сопредседатель фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге Зёрен Пельманн предложил обсудить создание новой архитектуры безопасности в Европе без участия США.

"Это же миф, когда постоянно твердят, будто русские вот-вот захватят Европу", - сказал Пельманн.

По его мнению, вместо этого стоит обсудить с европейскими партнерами вопросы разоружения и архитектуры безопасности, для чего при определенных обстоятельствах президент США "вообще не нужен".