Сдавшие старые автомобили граждане получили свыше 1 миллиона манатов С октября 2024 года по настоящее время на утилизацию передано 26 514 транспортных средств. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Тəmiz Şəhər ASC в ответ на запрос Milli.Az.
Сдавшие старые автомобили граждане получили свыше 1 миллиона манатов
С октября 2024 года по настоящее время на утилизацию передано 26 514 транспортных средств.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Тəmiz Şəhər" в ответ на запрос Milli.Az.
Отмечается, что в рамках программы утилизации транспортных средств на льготных условиях реализовано 1 408 единиц новых автомобилей местного производства, а единовременные выплаты на сумму более 1 миллиона манатов перечислены на банковские счета заявителей.
Подчеркивается, что сдача транспортных средств на утилизацию осуществляется на добровольной основе и не носит обязательного характера.
