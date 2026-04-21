Сдавшие старые автомобили граждане получили свыше 1 миллиона манатов

С октября 2024 года по настоящее время на утилизацию передано 26 514 транспортных средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Тəmiz Şəhər" в ответ на запрос Milli.Az.

Отмечается, что в рамках программы утилизации транспортных средств на льготных условиях реализовано 1 408 единиц новых автомобилей местного производства, а единовременные выплаты на сумму более 1 миллиона манатов перечислены на банковские счета заявителей.

Подчеркивается, что сдача транспортных средств на утилизацию осуществляется на добровольной основе и не носит обязательного характера.