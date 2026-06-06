Fitch ожидает роста суверенных активов Азербайджана до $93 млрд

Суверенные валютные активы Азербайджана вырастут до 93 млрд долларов США в 2026 году, что составит 117% прогнозируемого ВВП страны, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings, подтвердившего долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (IDR) Азербайджана на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом, сообщает в субботу Day.Az.

По оценкам агентства, рост активов будет обеспечен более высокими ценами на нефть и газ на фоне напряженности на Ближнем Востоке, что приведет к увеличению экспортных доходов страны. Около 84% указанных активов будет сосредоточено в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ), а оставшаяся часть - в международных резервах Центрального банка Азербайджана.

Fitch отмечает, что чистые суверенные иностранные активы Азербайджана достигнут 73% ВВП, что станет самым высоким показателем среди стран с рейтингом категории "BBB".

Агентство подчеркивает, что рейтинг Азербайджана поддерживается очень сильной внешней позицией, самым низким уровнем государственного долга среди сопоставимых стран и высокой финансовой гибкостью благодаря значительным активам суверенного фонда.

По прогнозам Fitch, сочетание более высоких нефтяных цен и умеренного роста импорта позволит увеличить профицит текущего счета платежного баланса до 9% ВВП в 2026 году по сравнению с 4,6% ВВП в 2025 году. Несмотря на ожидаемое снижение цен на нефть и газ в 2027 году, профицит, по мнению агентства, останется выше среднего уровня стран-аналогов и продолжит способствовать накоплению валютных резервов.

Консолидированный бюджетный профицит, как ожидается, вырастет до 5,6% ВВП в 2026 году, однако затем сократится в 2027 году вследствие более низких цен на углеводороды, умеренного роста ненефтяных доходов и сохранения относительно стабильного уровня государственных расходов. В Fitch отмечают, что власти Азербайджана продолжат уделять приоритетное внимание вопросам обороны и восстановлению освобожденных территорий.

В агентстве также позитивно оценивают совершенствование бюджетной политики страны. В частности, стратегия на 2027-2030 годы предусматривает сокращение первичного ненефтяного дефицита до 13% ВВП к 2029 году с 18,6% ВВП в 2025 году и 22,2% ВВП в 2022 году.

По мнению Fitch, изменения в бюджетных правилах, направленные на ограничение возможностей пересмотра среднесрочных фискальных целей, а также намерение правительства постепенно сокращать трансферты из SOFAZ в государственный бюджет будут способствовать снижению процикличности бюджетной политики, повышению предсказуемости экономического курса и дальнейшему накоплению внешних активов государства.