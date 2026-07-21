В этой части Баку временно не будет света

В Низаминском районе Баку 21 июля будет временно ограничена подача электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что отключение связано с проведением ремонтно-профилактических работ на трансформаторной подстанции, расположенной в зоне обслуживания Низаминского районного управления по энергоснабжению и сбыту. В связи с этим электроснабжение будет временно ограничено на улице Эльшана Сулейманова.

В компании подчеркнули, что после завершения работ надежность и качество электроснабжения абонентов на данной территории будут улучшены.