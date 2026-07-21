https://news.day.az/society/1849244.html В этой части Баку временно не будет света В Низаминском районе Баку 20 июля будет временно ограничена подача электроэнергии. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".
В этой части Баку временно не будет света
В Низаминском районе Баку 21 июля будет временно ограничена подача электроэнергии.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".
Отмечается, что отключение связано с проведением ремонтно-профилактических работ на трансформаторной подстанции, расположенной в зоне обслуживания Низаминского районного управления по энергоснабжению и сбыту. В связи с этим электроснабжение будет временно ограничено на улице Эльшана Сулейманова.
В компании подчеркнули, что после завершения работ надежность и качество электроснабжения абонентов на данной территории будут улучшены.
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