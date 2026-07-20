Беспорядки в Рио-де-Жанейро после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ - ВИДЕО

После поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу, в бразильском Рио-де-Жанейро прошли столкновения болельщиков сборной Аргентины с полицией.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Напомним, что Испания завоевала титул чемпиона мира по футболу 2026 года, обыграв в финале сборную Аргентины.