https://news.day.az/sport/1849228.html Беспорядки в Рио-де-Жанейро после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ - ВИДЕО После поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу, в бразильском Рио-де-Жанейро прошли столкновения болельщиков сборной Аргентины с полицией. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Напомним, что Испания завоевала титул чемпиона мира по футболу 2026 года, обыграв в финале сборную Аргентины.
Беспорядки в Рио-де-Жанейро после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ - ВИДЕО
После поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу, в бразильском Рио-де-Жанейро прошли столкновения болельщиков сборной Аргентины с полицией.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Напомним, что Испания завоевала титул чемпиона мира по футболу 2026 года, обыграв в финале сборную Аргентины.
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