Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ВИДЕО

Испания завоевала титул чемпиона мира по футболу 2026 года, обыграв в финале сборную Аргентины.

Как сообщает Day.Az, решающий матч мирового первенства завершился минимальной победой испанской команды со счетом 1:0.

Финальная встреча прошла на стадионе "Метлайф" в американском Ист-Ратерфорде.

Аргентина осталась в меньшинстве уже в компенсированное время второго тайма: на 90+3-й минуте Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Победный мяч в дополнительное время, на 106-й минуте, забил Ферран Торрес.

На пути к финалу испанцы в полуфинале уверенно переиграли Францию со счетом 2:0, тогда как аргентинская сборная оказалась сильнее Англии - 2:1.

Напомним, действующим чемпионом мира до этого турнира являлась Аргентина, завоевавшая титул в 2022 году после победы над Францией в драматичном финале (3:3, 4:2 по пенальти).

01:44

Испания выходит вперед в матче с Аргентиной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 106-й минуте счет открыл Ферран Торрес.

01:21

Стартовало дополнительное время финального матча чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в течение 90 минут команды не смогли поразить ворота друг друга.

01:18

Завершилось основное время финального матча чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в течение 90 минут команды не смогли поразить ворота друг друга. Теперь командам предстоит провести два дополнительных тайма по 15 минут.

00:10

Стартовал второй тайм в финальном матче чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первом тайме счет так и не был открыт - 0:0.

23:56

Завершился первый тайм в финальном матче чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первом тайме счет так и не был открыт - 0:0.

23:05

Стартовал финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, решающая встреча проходит на стадионе "Нью-Йорк/Нью-Джерси".