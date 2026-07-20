https://news.day.az/sport/1849041.html Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ВИДЕО В США стартовал финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании.

Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ВИДЕО

Спорт, 20 июля 2026 02:02 (UTC +04:00) 5 680
Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира

Испания завоевала титул чемпиона мира по футболу 2026 года, обыграв в финале сборную Аргентины.

Как сообщает Day.Az, решающий матч мирового первенства завершился минимальной победой испанской команды со счетом 1:0.

Финальная встреча прошла на стадионе "Метлайф" в американском Ист-Ратерфорде.

Аргентина осталась в меньшинстве уже в компенсированное время второго тайма: на 90+3-й минуте Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Победный мяч в дополнительное время, на 106-й минуте, забил Ферран Торрес.

На пути к финалу испанцы в полуфинале уверенно переиграли Францию со счетом 2:0, тогда как аргентинская сборная оказалась сильнее Англии - 2:1.

Напомним, действующим чемпионом мира до этого турнира являлась Аргентина, завоевавшая титул в 2022 году после победы над Францией в драматичном финале (3:3, 4:2 по пенальти).

01:44

Испания выходит вперед в матче с Аргентиной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 106-й минуте счет открыл Ферран Торрес.

01:21

Стартовало дополнительное время финального матча чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в течение 90 минут команды не смогли поразить ворота друг друга. 

01:18

Завершилось основное время финального матча чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в течение 90 минут команды не смогли поразить ворота друг друга. Теперь командам предстоит провести два дополнительных тайма по 15 минут.

00:10

Стартовал второй тайм в финальном матче чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первом тайме счет так и не был открыт - 0:0. 

23:56

Завершился первый тайм в финальном матче чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первом тайме счет так и не был открыт - 0:0. 

23:05

Стартовал финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, решающая встреча проходит на стадионе "Нью-Йорк/Нью-Джерси".

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Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 23 октября 16:46 (UTC+04), В мире 1 031
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 3 342
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 23 октября 16:29 (UTC+04), В мире 1 067
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 738
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 23 октября 16:23 (UTC+04), Политика 7 523
Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 3 026
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 015
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 665
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 23 октября 16:03 (UTC+04), В мире 1 022
Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 1 085
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 23 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 1 110
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 23 октября 15:43 (UTC+04), Спорт 662
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 23 октября 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 348
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 23 октября 15:20 (UTC+04), Экономика 3 417
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 23 октября 15:07 (UTC+04), Общество 2 849
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 23 октября 15:00 (UTC+04), Культура 634
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 23 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 1 157
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 1 091
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 23 октября 14:47 (UTC+04), Общество 756
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В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 1 096
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Индия поблагодарила Азербайджан 23 октября 14:01 (UTC+04), Политика 5 665
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 23 октября 13:54 (UTC+04), Политика 1 103
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 23 октября 13:45 (UTC+04), Культура 818
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В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 23 октября 13:39 (UTC+04), Экономика 1 152
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 23 октября 13:36 (UTC+04), Политика 1 147
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В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 23 октября 13:32 (UTC+04), В мире 3 903
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 23 октября 13:24 (UTC+04), Политика 3 774
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 23 октября 13:18 (UTC+04), Общество 708
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 23 октября 13:05 (UTC+04), Общество 834
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 23 октября 12:58 (UTC+04), Спорт 697
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