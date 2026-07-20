https://news.day.az/economy/1849113.html Азербайджан увеличил импорт грузинской продукции - Цифры В январе-июне текущего года Азербайджан импортировал из Грузии продукцию местного производства на общую сумму 76,9 млн долларов США. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в отчёте Национальной службы статистики Грузии. В годовом сравнении Азербайджан увеличил поставки грузинской продукции на 10,7%.
Азербайджан увеличил импорт грузинской продукции - Цифры
В январе-июне текущего года Азербайджан импортировал из Грузии продукцию местного производства на общую сумму 76,9 млн долларов США.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в отчёте Национальной службы статистики Грузии.
В годовом сравнении Азербайджан увеличил поставки грузинской продукции на 10,7%.
С долей 3,2% Азербайджан занял седьмое место в десятке крупнейших экспортных партнёров соседней страны по продукции местного производства.
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