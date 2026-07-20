Азербайджан увеличил импорт грузинской продукции - Цифры

В январе-июне текущего года Азербайджан импортировал из Грузии продукцию местного производства на общую сумму 76,9 млн долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в отчёте Национальной службы статистики Грузии.

В годовом сравнении Азербайджан увеличил поставки грузинской продукции на 10,7%.

С долей 3,2% Азербайджан занял седьмое место в десятке крупнейших экспортных партнёров соседней страны по продукции местного производства.