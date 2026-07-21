В Баку стартовал выбор школ для групп дошкольной подготовки

В Баку в рамках регистрации в группы дошкольной подготовки начался выбор школ для азербайджанского сектора.

Как передает Day.Az, для секторов, где обучение ведётся на других языках, выбор школ начнётся 22 июля в 11:00.

Отметим, регистрация проводится на портале "mektebeqebul.edu.az" и продлится до 18:00 14 сентября. В группы предшкольной подготовки принимаются только дети 2021 года рождения, то есть те, кому в текущем году исполняется пять лет.