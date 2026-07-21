https://news.day.az/society/1849430.html Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона на 20 июля. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды составит: на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 24-25 градусов;
Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона на 22 июля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура морской воды составит:
- на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 24-25 градусов;
- на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 25-26 градусов.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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