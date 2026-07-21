https://news.day.az/sport/1849379.html "Карван-Евлах" усилил вратарскую линию - ВИДЕО Футбольный клуб "Карван-Евлах", который в следующем сезоне выступит в Первой лиге Азербайджана, пополнил состав новым вратарем. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, евлахский клуб подписал 33-летнего Орхана Садыглы. С футболистом, последним клубом которого был "Мингячевир", заключен контракт до конца сезона.

"Карван-Евлах" усилил вратарскую линию - ВИДЕО

Спорт, 21 июля 2026 16:47 (UTC +04:00) 683
"Карван-Евлах" усилил вратарскую линию

Футбольный клуб "Карван-Евлах", который в следующем сезоне выступит в Первой лиге Азербайджана, пополнил состав новым вратарем.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, евлахский клуб подписал 33-летнего Орхана Садыглы.

С футболистом, последним клубом которого был "Мингячевир", заключен контракт до конца сезона.

В разные годы Садыглы защищал ворота "Хазар-Лянкярана", "Кяпаза", "Сумгайыта", "Зиря" и "Шамкира".

В минувшем сезоне "Карван-Евлах" занял последнее место в Премьер-лиге Азербайджана и вылетел в Первую лигу.

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