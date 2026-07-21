https://news.day.az/sport/1849379.html "Карван-Евлах" усилил вратарскую линию - ВИДЕО Футбольный клуб "Карван-Евлах", который в следующем сезоне выступит в Первой лиге Азербайджана, пополнил состав новым вратарем. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, евлахский клуб подписал 33-летнего Орхана Садыглы. С футболистом, последним клубом которого был "Мингячевир", заключен контракт до конца сезона.
"Карван-Евлах" усилил вратарскую линию - ВИДЕО
Футбольный клуб "Карван-Евлах", который в следующем сезоне выступит в Первой лиге Азербайджана, пополнил состав новым вратарем.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, евлахский клуб подписал 33-летнего Орхана Садыглы.
С футболистом, последним клубом которого был "Мингячевир", заключен контракт до конца сезона.
В разные годы Садыглы защищал ворота "Хазар-Лянкярана", "Кяпаза", "Сумгайыта", "Зиря" и "Шамкира".
В минувшем сезоне "Карван-Евлах" занял последнее место в Премьер-лиге Азербайджана и вылетел в Первую лигу.
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