"Карван-Евлах" усилил вратарскую линию - ВИДЕО

Футбольный клуб "Карван-Евлах", который в следующем сезоне выступит в Первой лиге Азербайджана, пополнил состав новым вратарем.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, евлахский клуб подписал 33-летнего Орхана Садыглы.

С футболистом, последним клубом которого был "Мингячевир", заключен контракт до конца сезона.

В разные годы Садыглы защищал ворота "Хазар-Лянкярана", "Кяпаза", "Сумгайыта", "Зиря" и "Шамкира".

В минувшем сезоне "Карван-Евлах" занял последнее место в Премьер-лиге Азербайджана и вылетел в Первую лигу.