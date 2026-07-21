TRIPP необратим - и вот почему - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

Зангезурский коридор, судя по всему, будет не просто дорогой и даже не просто участком Среднего коридора. Этот коридор, еще не появившись на свет, стал частью масштабных процессов, задуманных Вашингтоном. Президент Соединенных Штатов бизнесмен, и с самого начала было ясно, что его TRIPP не останется просто транспортной артерией, а будет частью чего-то большего. Такая держава, как США, и такой лидер, как Дональд Трамп, не стали бы заморачиваться на 40 километрах железнодорожного полотна, идущего из одной части небольшой кавказской страны в другую ее часть через территорию еще меньшего по масштабам соседа.

Если Вашингтон вступил в игру, значит, на кону куда более масштабные интересы, чем дорога через Мегри.

На минувшей неделе правительство США одобрило начало процедуры ратификации рамочного соглашения с США по проекту TRIPP ("Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания"), подписанного 1 июня министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и государственным секретарем США Марко Рубио. К ратификации готовится и армянский парламент.

Напомним, что по условиям рамочного соглашения Мирзоян-Рубио будет создана совместная компания TRIPP Development Company (TDC). Владельцем контрольного пакета акций (74 процента) станет американская Международная финансовая корпорация развития (DFC).

Госдепартамент также объявил о создании инвестиционного фонда TRIPP+ Enterprise Fund с первоначальным капиталом 201 миллион долларов. В сферу финансирования фондом попали страны Южного Кавказа и Центральной Азии. Ясно обрисовываются контуры американских интересов, выходящие далеко за пределы проекта в Армении.

Думается, в Баку изначально рассчитывали на такую перспективу, принимая поддержку Трампа по Зангезурскому коридору. До сих пор Азербайджан фактически в одиночку тянул на себе транспортно-логистическую составляющую Южного Кавказа, а теперь к работе подключается еще одна дееспособная сторона. И не кто-нибудь, а Соединенные Штаты Америки.

Ранее Джей Ди Вэнс назвал фонд TRIPP+ частью "исторической трансформации", которая "откроет совершенно новый мир торговли, транзита и энергетических потоков".

Решение Госдепа США передать управление новосозданным фондом TRIPP+ Enterprise Fund венчурному инвестору Константину Соколову, по мнению армянских экспертов, способно в корне изменить восприятие американского присутствия на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Официально этот фонд призван инвестировать в критическую инфраструктуру, энергетику, транспорт и добычу минералов в регионе, фактически обеспечивая финансовое сопровождение стратегического "Маршрута Трампа". С этим в Армении согласны. Вопросы вызывает личность назначенного председателем фонда Соколова, выходца из России, до сих пор тесно связанного с ней. При этом Соколов является одним из крупных спонсоров администрации США.

Это действительно достаточно любопытный факт. По всей видимости, Трамп и тут нашел баланс в интересах Штатов и пытающейся удержать свои позиции в Армении России. Последняя рассматривалась как препятствие в реализации проектов Белого дома на Южном Кавказе, а по факту оказалась, хоть и косвенно, их участницей.

Наличие консенсуса прослеживается и в сделке по продаже второго по масштабам в стране Техутского медно-молибденового месторождения американской компании Dynamic Frontier Holdings, которую возглавляет тот самый Константин Соколов, недавно назначенный руководителем фонда TRIPP+ Enterprise Fund. С 2018 года месторождением владел российский ВТБ, которому оно досталось от компании Vallex Group, погрязшей в долгах. Кстати, одна из компаний Соколова уже владеет активом в Армении - телекоммуникационным оператором "Вива Армения", тоже являющимся российским активом. И то, что российская сторона без проблем согласилась уступить американцам сначала телекоммуникационную компанию, а теперь и крупный медный рудник, говорит не о вытеснении России из Армении, а о консенсусе, который нашел Трамп. Заключается он в том, чтобы полностью реализовать собственные интересы, при этом не создавая кризиса. Ни для кого не секрет, что Армения всегда была территорией исключительного влияния России.

Предположения некоторых армянских экспертов о том, что американский инвестор российского происхождения будет каким-то образом саботировать планы США, абсолютно несерьезны. Это исключено. Как и прежние надежды на то, что война в Иране и видимое "охлаждение" Штатов к проекту отложат TRIPP в долгий ящик. Проект уже поставлен на рельсы, но, как мы уже сказали, это будет не только дорога от западных границ Азербайджана до Нахчывана. У Вашингтона большие планы, и Армению он собирается брать оптом, а не в розницу, при этом не создавая конфликта интересов. Конфликт интересов - это то, чего опасались многие. Такой конфликт был бы разрушителен не только для самой Армении, но и создал бы проблемы в целом для региона. Однако в отличие от того же Евросоюза нынешняя администрация Белого дома подходит к решению вопросов прагматично.

TRIPP станет реальностью. Это единственное, что нужно Азербайджану. Ему нужна дорога в НАР. Он не нуждается в транзитном коридоре через Армению в рамках Среднего коридора, потому что уже имеется налаженный и функциональный маршрут через Грузию. Баку нужна только связь со своей автономией. А все остальное это как приложение к его основному интересу. Если США готовы превратить 40 километров железнодорожных путей в нечто большее, Азербайджан будет только "за". Баку масштабы никогда не пугали.