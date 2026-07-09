Проект TRIPP приближается к новому этапу

Ожидается, что в ближайшее время появятся новые новости, связанные с проектом "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после посещения Аллеи почетного захоронения по случаю профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.

По словам министра, первоначальные переговоры по проекту TRIPP ведутся между США и Арменией.

"Однако как входная, так и выходная части маршрута находятся на территории Азербайджана. Поэтому американские коллеги информируют нас о ходе работ по проекту. В настоящее время ведется подготовка документации. Мы ожидаем, что в ближайшее время по этому вопросу появятся новые новости", - сказал он.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В январе 2026 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Вашингтоне и представили рамочную программу реализации проекта TRIPP.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена одобрить и поддержать создание компании TRIPP Development Company, которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. Компании будет предоставлено право на реализацию проекта на первоначальный период в 49 лет. Ереван планирует предложить Вашингтону 74 процента акций компании TRIPP Development Company, а 26 процентов оставить себе.