Всемирный банк видит большой потенциал туризма в Азербайджане

Азербайджану необходимо ускорить диверсификацию экономики, а туризм может стать одним из ключевых источников устойчивого роста в долгосрочной перспективе.

Об этом заявила региональный директор Всемирного банка по странам Южного Кавказа Роланд Прайс на мероприятии "Раскрытие потенциала туризма для стимулирования экономического роста и диверсификации экономики", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, новый доклад ВБ по Азербайджану состоит из двух частей: "Первая посвящена анализу макроэкономической ситуации, а вторая рассматривает отдельную тему, имеющую важное значение для экономического развития страны".

"В случае с Азербайджаном мы сосредоточились на туризме. Доклад анализирует последние экономические показатели страны, оценивает среднесрочные перспективы и рассматривает, каким образом туризм может способствовать долгосрочному экономическому росту и диверсификации экономики. За последнее десятилетие Азербайджан продемонстрировал устойчивость перед внешними вызовами. Этому способствовали эффективное макроэкономическое управление, значительные бюджетные резервы и взвешенная государственная политика, позволившие сохранить экономическую стабильность в условиях многочисленных внешних потрясений. Экономика страны сталкивается с новыми реалиями. Постепенное снижение добычи углеводородов означает, что поддержание экономического роста и создание качественных рабочих мест будет все больше зависеть от развития ненефтяного сектора экономики", - заявила она.

Прайс отметила, что Азербайджан обладает уникальным сочетанием преимуществ: богатым культурным наследием, разнообразными природными ландшафтами, развитой международной транспортной связанностью и стратегическим расположением между Европой и Азией.

"За последнее десятилетие туристический сектор значительно вырос и сегодня обеспечивает существенную долю экспорта услуг. По сравнению с другими странами региона потенциал туризма в Азербайджане пока реализован не в полной мере с точки зрения количества туристов, создания рабочих мест и влияния на развитие регионов. Дальнейшее развитие отрасли потребует перехода от модели, ориентированной преимущественно на Баку и проведение мероприятий, к более диверсифицированной туристической экосистеме, раскрывающей потенциал регионов страны", - сказала она.

По словам Прайс, для этого необходимо совершенствовать управление туристическими направлениями, улучшать транспортную доступность, развивать гостиничную инфраструктуру и туристические услуги за пределами столицы, поддерживать местных предпринимателей, инвестировать в развитие профессиональных навыков, а также расширять авиационную связанность и доступ на международные рынки.

"Туризм - это не только привлечение посетителей. Это также создание возможностей для местного бизнеса, стимулирование инвестиций, создание рабочих мест, особенно для женщин и молодежи, а также более широкое распределение результатов экономического роста по всей стране. Развитие туристической отрасли способно стимулировать рост транспортного сектора, гостиничного бизнеса, сельского хозяйства, торговли, а также малого и среднего предпринимательства. Правительство Азербайджана уже определило туризм в качестве одного из стратегических приоритетов и ставит амбициозные задачи по развитию отрасли. Основной вызов сейчас заключается в реализации этих планов - превращении их в инвестиционные проекты, укреплении сотрудничества между государственным и частным секторами и обеспечении конкурентоспособности региональных туристических направлений на международном рынке", - сказала она.