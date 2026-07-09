Всемирный банк о роли инвестиций в развитии туризма Азербайджана

Дальнейший рост туризма в Азербайджане требует системных инвестиций.

Как передает Day.Az, об этом заявил старший специалист Всемирного банка по развитию частного сектора Шон Манн на мероприятии "Раскрытие потенциала туризма для стимулирования экономического роста и диверсификации экономики", сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По словам Манна, все туристические направления проходят определенный жизненный цикл развития, и на его начальном этапе ключевое значение имеют инвестиции в базовые институты и инфраструктуру.

"На ранней стадии развития необходимо инвестировать в фундаментальное законодательство, систему управления, инфраструктуру и базовые проекты. Азербайджан уже проделал значительную работу в этом направлении. С моей точки зрения, Азербайджан уже достиг этого этапа. Здесь представлены международные бренды, реализованы инвестиции, проводятся глобальные мероприятия, благодаря которым страна получила международную узнаваемость и появилась на мировой туристической карте", - заявил Манн.

По его словам, следующим этапом должно стать увеличение экономической ценности туризма.

"Следующий шаг - не столько наращивание туристического потока, сколько повышение ценности туризма. Добиться этого можно только за счет развития туристического продукта и туристических направлений. Дальнейшее развитие отрасли требует системного подхода к инвестициям. Следующая фаза работы заключается в системном инвестировании в туристические направления и рыночные сегменты, для которых эти направления могут быть привлекательны", - сказал он.

Ш.Манн подчеркнул, что важную роль в этом процессе играет расширение авиасообщения.

"Развитие туристических направлений должно сопровождаться сотрудничеством с авиационной отраслью для открытия новых воздушных маршрутов. Инвесторы, которые уже успешно работают в Баку, со временем будут открывать новые объекты и в других туристических направлениях. Однако для этого должны быть созданы необходимые базовые условия. Туризм является межотраслевым сектором, требующим координации между различными государственными структурами. Необходимо участие местных органов власти, муниципалитетов, транспортных ведомств и других государственных структур. Такая координация должна осуществляться на национальном уровне", - подчеркнул Манн.

Специалист добавил, что наличие соответствующей системы управления позволяет обеспечить развитие регионов и координировать реализацию проектов в сфере дорожной инфраструктуры, национальных парков, охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия.

Говоря о проделанной работе, Манн отметил, что уже подготовлены планы развития туристических направлений, определены заинтересованные стороны и выявлены существующие инфраструктурные пробелы.

"Теперь все это требует инвестиций. Без них дальнейшее развитие невозможно", - заключил представитель Всемирного банка.