Джейхун Байрамов провел переговоры с сенатором США

7 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране членом Комитета по международным отношениям Сената США, сенатором Стивом Дейнсом.

Как передает Day.Az, информация об этом опубликована на официальном сайте министерства иностранных дел.

Было отмечено, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и США, повестке политического и экономического сотрудничества, энергетической безопасности, проектах региональных связей, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны подчеркнули важность развития контактов на высоком уровне и политического диалога между двумя странами с точки зрения расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Говоря о растущей роли Азербайджана как надежного партнера в сферах энергетической безопасности, транспорта и логистики, стороны обменялись мнениями по реализуемым инициативам в направлении развития Среднего коридора и транспортных маршрутов Восток-Запад.

При обсуждении вопросов региональной связности и экономического сотрудничества министр Джейхун Байрамов отметил динамичное развитие сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии и указал в этом контексте на новые возможности формата сотрудничества C6. Было подчеркнуто, что благодаря укреплению связей между Востоком и Западом через Каспийское море, развитию Среднего коридора, а также логистической и промышленной инфраструктуре, созданной в Бакинском международном морском торговом порту Алят и вокруг него, Азербайджан превратился в один из важнейших транспортных и торговых узлов Евразии.

Стороны рассмотрели текущую ситуацию на Южном Кавказе в постконфликтный период, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и мирную повестку дня.

В ходе встречи сенатор был подробно проинформирован о масштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также о возможностях для регионального сотрудничества и экономической интеграции, создаваемых открытием транспортных и коммуникационных линий в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.