Определились пять участников четвертьфинала ЧМ-2026

После победы сборной Испании над Португалией стали известны пять участников четвертьфинала чемпионата мира-2026.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, испанцы одержали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Микеля Мерино на 90+1-й минуте и присоединились к числу команд, продолжающих борьбу за титул.

На данный момент сетка плей-офф выглядит следующим образом:

Франция - Марокко;

Испания - победитель пары США - Бельгия;

Норвегия - Англия;

победитель пары Аргентина - Египет - победитель пары Швейцария - Колумбия.

Таким образом, уже определены пять участников четвертьфинальной стадии - Франция, Марокко, Испания, Норвегия и Англия. Еще три путевки будут разыграны в оставшихся матчах 1/8 финала.