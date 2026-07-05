Пожар на зерновом поле в Газахе

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на зерновом поле в селе Асланлы Газахского района.

Как передает Day.Az, после получения сигнала к месту происшествия незамедлительно были направлены силы пожарной части Газахского района Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось быстро локализовать и потушить, не допустив его распространения на прилегающие территории, в том числе на расположенную поблизости ферму.

В результате пожара сгорел 1 гектар неубранного и 7 гектаров уже скошенного зернового поля.

Неубранные посевы, а также находившаяся рядом ферма были защищены от огня.