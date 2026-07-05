https://news.day.az/world/1846085.html Блок Карапетяна решил взять мандаты в парламенте Оппозиционный блок Самвела Карапетяна "Сильная Армения" возьмет на себя депутатские мандаты и войдет в новый парламент. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил член совета блока Нарек Карапетян. По его словам, участие в работе парламента поможет им продолжить "борьбу" против нынешних властей во главе с Пашиняном.
Блок Карапетяна решил взять мандаты в парламенте
Оппозиционный блок Самвела Карапетяна "Сильная Армения" возьмет на себя депутатские мандаты и войдет в новый парламент.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил член совета блока Нарек Карапетян.
По его словам, участие в работе парламента поможет им продолжить "борьбу" против нынешних властей во главе с Пашиняном.
Ранее в ЦИК заявили, что "Сильная Армения" в случае принятия будет иметь 29 мест в парламенте.
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