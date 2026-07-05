Блок Карапетяна решил взять мандаты в парламенте

Оппозиционный блок Самвела Карапетяна "Сильная Армения" возьмет на себя депутатские мандаты и войдет в новый парламент.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил член совета блока Нарек Карапетян.

По его словам, участие в работе парламента поможет им продолжить "борьбу" против нынешних властей во главе с Пашиняном.

Ранее в ЦИК заявили, что "Сильная Армения" в случае принятия будет иметь 29 мест в парламенте.