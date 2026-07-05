https://news.day.az/world/1846084.html

В Испании сняли гигантское облако дыма - ВИДЕО

В сети распространилось впечатляющее видео, снятое во время лесного пожара в Испании. Как передает Day.Az, на кадрах запечатлен пирокумулус - гигантское облако из дыма и пепла, образовавшееся над национальным парком Лас-Гаваррес. По данным местных СМИ, его высота достигла примерно 4-5 километров. Представляем вниманию читателей эти кадры: