В Испании сняли гигантское облако дыма

В сети распространилось впечатляющее видео, снятое во время лесного пожара в Испании.

Как передает Day.Az, на кадрах запечатлен пирокумулус - гигантское облако из дыма и пепла, образовавшееся над национальным парком Лас-Гаваррес. По данным местных СМИ, его высота достигла примерно 4-5 километров.

Представляем вниманию читателей эти кадры: