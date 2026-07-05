В Хакари утонул мужчина

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в участке реки Хакари, протекающем через село Агалы Зангиланского района, предположительно утонул один человек.



Как передает Day.Az, в связи с поступившей информацией к поисковой операции были незамедлительно привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.



В настоящее время ведутся поиски в предполагаемом месте исчезновения гражданина Нуширавана Мехди оглу Гасанова, 1962 года рождения.